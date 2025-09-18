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En la mañana de este miércoles, fue recuperado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en el asentamiento campesino La Ceiba, a orillas del Lago de Valencia (Lago Tacarigua), en el municipio Guacara.

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El hallazgo se produjo luego de que los Bomberos de Guacara reanudaran las labores de búsqueda que habían iniciado el día anterior en el Lago de Valencia. El martes, los equipos de rescate trabajaron en el lago pero tuvieron que suspender las operaciones al caer la noche.

El cuerpo, que vestía una chemise de rayas, fue encontrado por los bomberos en el Lago de Valencia, quienes se encargaron de la recuperación y posterior traslado a la morgue de Valencia para los procedimientos forenses.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación municipal de Mariara acudieron al Lago de Valencia. No se encontraron evidencias que sugieran que la muerte fue resultado de un acto violento. La causa del deceso será determinada mediante la autopsia.

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