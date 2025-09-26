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Una investigación trascendental publicada en la revista Nature revela una variación genética clave que podría ser la causa del lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune crónica.

Este estudio, llevado a cabo por un equipo de científicos, representa un avance significativo que se espera abra las puertas a nuevas y más especializadas terapias.

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Los expertos identificaron una variante genética que parece desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del lupus en humanos. Este hallazgo no solo profundiza la comprensión de la enfermedad, sino que también ofrece un blanco molecular claro para el desarrollo de tratamientos que, por primera vez, podrían abordar la raíz del problema en lugar de solo gestionar los síntomas.

«Este hallazgo es un punto de inflexión. Nos da la esperanza de poder desarrollar terapias dirigidas que sean mucho más efectivas y con menos efectos secundarios», explica uno de los autores del estudio, quien aseveró que también le permitirá a los científicos diseñar fármacos que modifiquen o neutralicen el efecto de esta variante, lo que abre un camino hacia la medicina personalizada para los pacientes con lupus.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico del cuerpo, que normalmente combate infecciones, ataca por error sus propios tejidos y órganos. Esto puede causar inflamación y daño en la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro, el corazón, los pulmones, entre otros.

Es importante destacar que la naturaleza impredecible y los síntomas variables del lupus hacen que sea una de las enfermedades autoinmunes más difíciles de diagnosticar y tratar.

Este estudio se basa en décadas de investigación y representa un salto gigantesco en la lucha contra esta enfermedad.

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