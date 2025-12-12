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El Gobierno de Puerto Rico junto a la Compañía de Turismo, han decidido poner en pausa la edición número 75 del Miss Universe 2026 prevista en la isla, tras suspender el desembolso de fondos públicos para la organización.

La decisión surge en medio del escándalo en México por las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de la franquicia de Miss Universe y quien tiene sus cuentas bancarias congeladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Puerto Rico pausa el Miss Universe 2026

Asimismo, ante dicha situación, una de las interrogantes que ha surgido es qué pasará con los fondos públicos ya invertidos para la preparación de la celebración del certamen en la isla en el 2026.

La inversión pública anunciada en septiembre, cuando la gobernadora Jenniffer González confirmó a Puerto Rico como sede de la edición número 75 del concurso internacional de belleza, asciende a $9 millones en total, divididos en varios pagos.

“Cada pago se ha realizado conforme a los requisitos, siguiendo los controles y validaciones correspondientes. Como hemos dicho anteriormente, solo se han realizado dos desembolsos: un primer pago de $1,000,000.00, efectuado tras la firma y registro del acuerdo en la Oficina del Contralor de Puerto Rico; y un segundo pago de $2,000,000.00, para un total de $3,000,000.00 hasta la fecha”, subrayó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

Aseguró, al mismo tiempo, que los desembolsos están protegidos y que la planificación del evento sigue en marcha. “La realidad es que no se pierden los fondos ya invertidos. Aquí hay un acuerdo contractual y estamos contratando a una organización. Así que, siempre y cuando cumpla con nuestros requerimientos, el plan es que el evento se siga llevando a cabo en Puerto Rico”, aseguró a El Nuevo Día la funcionaria pública.

Sobre la coordinación del certamen y los próximos pasos, Robles Cancel explicó: “El acuerdo sigue en pie. Hemos solicitado una próxima reunión con la organización, que se llevará a cabo a principios del próximo año, para finiquitar algunos asuntos y comunicar varios temas que son importantes para nosotros. Esa reunión servirá básicamente para eso”.