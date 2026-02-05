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El Bono Único Familiar Febrero 2026 comenzó a pagarse ayer 4 de febrero de 2026, el mismo tuvo un monto de 5.505 bolívares. Este abre las bonificaciones mensuales que entrega el ejecutivo.

Cabe destacar que este agrupa los bonos que se entregaban anteriormente a principio de mes entre ellos, Lactancia Materna; además del Bono José Gregorio Hernández como el Bono 100% Escolaridad.

El mismo se entrega durante una semana, en este caso la entrega finalizará el próximo miércoles 11 de febrero 2026. Por supuesto, excepto el día domingo que el Sistema Patria no funciona.

El Bono Único Familiar Febrero 2026

Luego se espera que a mediados del mes de febrero comience a pagarse el Ingreso Contra la Guerra Económica el cual tiene un monto de 120 dólares para los empleados públicos. 112 para los jubilados de la administración pública y 50 dólares para pensionados.

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Cerca del 24 de cada mes se espera por la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación además de Cuadrantes de Paz como el Bono de los Cultores Populares. De esa manera cierra le entrega mensual de las bonificaciones del Sistema Patria.

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