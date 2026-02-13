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El legado de Heath Ledger fue consagrado como el mejor villano de la historia del cine por su interpretación del Guasón en The Dark Knight (2008), según los resultados de una masiva encuesta realizada por la influyente plataforma digital Pubity.

Heath Ledger el mejor Guasón

La votación, que movilizó a miles de fanáticos de la cultura pop, culminó en una final donde el Guasón se enfrentó a Pennywise, el temible payaso de la saga It. Ledger se llevó la victoria con un aplastante 83% de los votos, dejando al antagonista de Stephen King con apenas el 17%.

En el camino quedaron otros pesos pesados de la gran pantalla, tales como:

Darth Vader ( Star Wars )

Thanos ( Avengers )

Hans Landa ( Inglourious Basterds )

Freddy Krueger ( A Nightmare on Elm Street )

Gollum (The Lord of the Rings)

El impacto de una actuación póstuma

La comunidad digital destacó que la versión de Ledger, dirigida por Christopher Nolan, marcó un antes y un después en el género de superhéroes al dotar al villano de una profundidad psicológica y un realismo perturbador que rompió con lo caricaturesco.

Este reconocimiento coincide con el aniversario de su Oscar póstumo, reafirmando que su caracterización no solo elevó el estándar de los antagonistas modernos, sino que se convirtió en un ícono cultural que trasciende generaciones.

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