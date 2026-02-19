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Una motorizada quedó lesionada tras un hecho vial ocurrido en horas de la mañana en la Intercomunal Flor Amarillo. El accidente ocurrió a la altura de la estación de servicio la Flor, informó el Canal de Emergencia.

A las 7:12 de la mañana una joven cayó de la moto, al lugar llegaron autoridades viales como de emergencia para atender la situación. La joven quedó tendida en la vía, otros motorizados llegaron en ayuda mientras esperaban por las autoridades.

Al parecer la joven derrapó en el lugar, tras perder el control de la moto. Mientras otra hipótesis indica que fue impactada por un vehículo. Funcionarios de la PNB Tránsito están en investigaciones del hecho.

Motorizada quedó lesionada tras hecho vial en la Intercomunal de Flor Amarillo

El accidente ocurrido al sur de Valencia se suma a los ocurridos en lo que va de mes. Es por ello que se hace un llamado a manejar cumpliendo las normativas impuestas por el INTT. Además de hacerlo a una velocidad moderada, como a circular por el canal indicado.

La joven motorizada recibió atención prehospitalaria en la vía y luego fue llevada por funcionarios del sistema 0800 Bigote al Hospital Central de Valencia. Se desconoce su estado de salud.

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