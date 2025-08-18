Compartir

A las 7:12 minutos de la mañana de hoy 18 de agosto de 2025 reportaron un hecho vial en Mañongo, Naguanagua, estado Carabobo. El accidente ocurrió en la avenida 1 en las adyacencias de la Urbanización Ciudad Jardín frente a Daka.

En el hecho un motorizado quedó en la vía, hasta ahora por causas desconocidas, el lesionado fue auxiliado y se esperaba una ambulancia para prestarle primeros auxilios. El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Hecho vial en Mañongo hoy

El sujeto que hasta ahora no ha sido identificado por las autoridades, iba en una moto color negro

