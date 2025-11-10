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Un hecho vial en Maracay dejó una persona fallecida en la avenida Casanova Godoy. El hecho ocurrió ayer domingo 9 de noviembre de 2025 frente a la Casa de la Moneda. Al sitio acudieron autoridades viales a hacer el levantamiento del accidente.

Un vehículo color blanco se había quedado accidentado en el lugar, mientras el conductor estaba en la parte delantera. Un motorizado impactó contra la parte trasera quedando en el techo del automóvil.

Hecho vial en Maracay dejó un fallecido

La moto quedó con severos daños mientras que el conductor de la misma no portaba casco perdiendo la vida de inmediato en el lugar. Las autoridades retuvieron el vehículo, mientras que el fallecido fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.

Cabe destacar que el motorizado impactó fuertemente contra la parte trasera del carro, golpeándose fuertemente en el rostro. Como sufriendo múltiples lesiones en el cuerpo.

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Se hace un llamado a los conductores a no circular por el hombrillo, y estar siempre pendiente si hay algún vehículo y el triangulo de seguridad. Como a cumplir las normas del INTT, circular a una velocidad moderada y manteniendo siempre un solo canal.

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