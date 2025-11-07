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Un hecho vial en San Diego dejó un motorizado lesionado, el accidente fue reportado la noche del jueves 7 de noviembre de 2025. Y se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

El siniestro ocurrió en la vía de servicio del urbanismo El Morro 2, y fue reportado a los números de emergencia. Al sitio llegaron autoridades viales del municipio como bomberos y paramédicos atendiendo rápidamente la situación.

El motorizado impactó contra la parte delantera de una cava Chevrolet color blanco. Quedando tendido en la vía, donde recibió los primeros auxilios, quedando en la vía. Tanto la moto como la cava sufrieron severos daños.

En el lugar estuvieron funcionarios de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana. Como bomberos del Municipio San Diego brindando atención a lo ocurrido. El motorizado fue llevado a un centro de salud.

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Hecho vial en San Diego

Se hace un llamado a conducir con mucha responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, manejando por un solo canal y hacerlo a una velocidad moderada.

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