El ministro Héctor Rodríguez habló hoy de las tareas en el Ministerio de Educación en el descanso escolar. “Durante el descanso escolar nos hemos planteado dos grandes tareas en el Ministerio de Educación”, dijo Rodríguez.

“La primera, ir comunidad por comunidad a buscar a los niños, niñas y jóvenes que todavía están fuera del sistema escolar. Para ello: Del 11 al 16 de agosto conformaremos los equipos y haremos el diagnóstico por comunidad y calle”, comentó.

Luego del 18 al 30 censo para ubicar, caracterizar y hacer el registro de cada caso. Del 1 al 8 de septiembre serán las inscripciones en los planteles.

“Una vez inscritos en sus escuelas, es fundamental el acompañamiento y padrinazgo de las comunidades a cada estudiante para garantizar su desarrollo y crecimiento integral; en el seno educativo”, indicó el ministro de Educación.

“La segunda tarea está relacionada con la infraestructura educativa. Vamos gobierno nacional, regional, municipal y comunal a todas las escuelas para hacer rehabilitación y mantenimiento con la meta de brindar espacios óptimos a nuestros estudiantes, para el nuevo año escolar 2025 – 2026”.

