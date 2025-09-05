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El pelotero venezolano, Héctor Sánchez, anunció su retiro como jugador profesional, tras una destacada trayectoria en los escenarios deportivos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y en las Grandes Ligas (MLB).

El oriundo de Maracay, estado Aragua, hizo su debut como profesional en la LVBP en la campaña del 2011-2012 con los Tiburones de La Guaira. El careta de 35 años, dio la noticia a través de sus redes sociales.

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Héctor Sánchez defendió la camiseta de las Águilas del Zulia, donde además se consolidó como un jugador confiable y constante. De por vida en el béisbol nacional dejó promedio de bateo de .285, así como sus 327 hits conectados de los cuales 31 de ellos fueron jonrones.

El aragüeño sumó un total de 167 carreras impulsadas y 133 anotadas. Héctor Sánchez fue reconocido con el Premio Novato del Año en la temporada de 2011-2012 gracias a su rendimiento con el madero.

Además Hector Sánchez, remolcó 120 carreras, anotó 60 y dejó promedio de por vida de .238. Mientras que en la LVBP, celebró 12 temporadas, ocho con Tiburones de La Guaira y las últimas cuatro con Águilas del Zulia.

En su trayectoria profesional, este pelotero venezolano vio acción en Grandes Ligas, debutando en 2011 y jugando su última temporada en 2017, en ese lapso, representó a San Francisco Giants, Chicago White Sox y San Diego Padres. Entre sus logros más notables, está el campeonato de Serie Mundial en 2012, donde compartió con el histórico Pablo Sandoval, que fue el MVP de ese «Clásico de Otoño».

Mientras en Grandes Ligas el maracayero Héctor Sánchez vistió las camisetas de equipos como Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco y Medias Blancas de Chicago.

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