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Un accidente inusual ocurrió este sábado 11 de octubre en la playa de Huntington, California, EE.UU., cuando un helicóptero perdió el control en el aire sobre una zona concurrida.

Después de dar vueltas en el aire durante un rato, la aeronave se estrelló contra unas palmeras. Se están compartiendo videos desde diferentes ángulos en las redes sociales.

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Helicóptero pierde el control en playa de EEUU

La Policía local comunicó que dos personas que estaban dentro del helicóptero fueron rescatadas en condiciones desconocidas, mientras que tres personas en la calle resultaron heridas. Los cinco fueron trasladados al hospital.

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