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Helicóptero de la FANB se precipitó a tierra en Maracay (comunicado del Ministerio de la Defensa)

By Redacción Carabobo
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Foto: Canal Patria

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Un helicóptero se precipitó a tierra en Maracay, se pudo conocer que el aparato cayó en el vertedero de San Vicente al sur de la ciudad jardín. La nave pertenecía a la FANB y cayó hace minutos en el lugar.

Hasta ahora dijo el diario El Periodiquito, que murieron dos militares que iban a bordo del helicóptero. Funcionarios del Sistema Nacional de Riesgo están en la zona y acordonando dicho lugar.

Los dos efectivos militares son un un hombre y una mujer, que iban en el aparato color blanco el cual es un helicóptero de prueba de la Aviación Militar.

Helicóptero se precipitó a tierra en Maracay

En el lugar hay funcionarios de varios cuerpos policiales, entre ellos la policía científica entre otros.

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SourceEl Periodiquito/Maracay
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