Un helicóptero se precipitó a tierra en Maracay, se pudo conocer que el aparato cayó en el vertedero de San Vicente al sur de la ciudad jardín. La nave pertenecía a la FANB y cayó hace minutos en el lugar.
Hasta ahora dijo el diario El Periodiquito, que murieron dos militares que iban a bordo del helicóptero. Funcionarios del Sistema Nacional de Riesgo están en la zona y acordonando dicho lugar.
Ver esta publicación en Instagram
Los dos efectivos militares son un un hombre y una mujer, que iban en el aparato color blanco el cual es un helicóptero de prueba de la Aviación Militar.
Ver esta publicación en Instagram
Helicóptero se precipitó a tierra en Maracay
En el lugar hay funcionarios de varios cuerpos policiales, entre ellos la policía científica entre otros.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas