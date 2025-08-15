Compartir

El lanzador venezolano Henderson Álvarez confirmó su incorporación a los Leones del Caracas para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras avanzar satisfactoriamente en su proceso de recuperación postquirúrgica.

El exgrandeligas, recordado por su histórico no-hitter con los Marlins de Miami, aseguró estar listo para asumir cualquier rol dentro del cuerpo de lanzadores del equipo capitalino.

“Voy súper bien, avanzado. Ya estoy lanzando Bullpen y este viernes empiezo mi primer VP Live”, expresó Álvarez, quien ha trabajado junto al terapeuta Antonio Balleste, reconocido. Su progreso físico despertó el interés de varias organizaciones, pero fue Caracas quien logró concretar la firma tras una sesión de bullpen en Valencia, donde el gerente deportivo Luis Sojo estuvo presente.

Motivación de competir

“Estaba buscando un equipo ganador, que siempre esté metido en los playoffs. También quería un estadio grande, por eso no decidí ir hacia Caribes”, agregó el escopetero. La necesidad de reforzar el pitcheo fue clave para los Leones, quienes sufrieron en ese departamento durante la campaña anterior.

Sojo, en conversaciones con el lanzador, le planteó un plan progresivo: comenzar en el bullpen y, a medida que avance su recuperación, asumir el rol de abridor. “Voy a estar disponible donde me utilicen, para el cierre, el relevo o como abridor. No tengo ningún problema”, afirmó Álvarez, quien confirmó que estará activo desde el primer día de la temporada.

Recuerdos imborrables

Durante la entrevista, Álvarez también rememoró uno de los momentos más emblemáticos de su carrera: el no-hitter lanzado el último día de la temporada 2013 ante los Tigres de Detroit. “Salí como siempre, enfocado en cerrar la temporada con seis o siete innings y la victoria. Cuando me di cuenta que estaba lanzando el no-hitter, fue increíble”, relató.

“Debo tener cuatro o cinco cosas especiales que me han pasado tanto en México como en Grandes Ligas”, comentó Álvarez. Entre ellas destacó su histórico no-hitter en las Mayores, su participación en el Juego de Estrellas, el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP) en México, el campeonato con Yucatán y el título con los Navegantes del Magallanes en Venezuela.

Durante los últimos años, Álvarez ha trabajado intensamente en su rehabilitación física, con el objetivo de regresar en plenitud.

Agradecimientos y nueva etapa con Caracas

El proceso de recuperación ha contado con el apoyo de profesionales como el terapeuta Antonio Balleste y el Dr. Alan Sánchez, a quienes Álvarez agradeció por su compromiso. “Sin duda han sido fundamentales en mi rehabilitación. Tengo gente buena a mi alrededor que me ha ayudado”, expresó. Asimismo aseguró que “Este año vienen muchas cosas buenas. He trabajado fuerte y estoy enfocado. Sé que con Caracas voy a poder demostrar lo que soy”.

