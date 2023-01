Compartir

El exgobernador Henrique Capriles Radonski anunció este miércoles que se va a casar con su pareja, la locutora Valeria Valle, con quien tiene dos hijas pequeñas.

La noticia la dio a conocer el líder político durante una entrevista radial con la periodista Shirley Varnagy, donde destacó que es un compromiso que asume a sus tardíos 50 años de edad.

“Yo venía preparado porque sabía que me ibas a preguntar sobre eso. A pesar de que uno ha corrido siete plazas, es imposible no ponerse rojo, al menos en mi caso”, expresó.

“Tardé 50 años. Pensé 50 años. Estoy absolutamente contento de que nos casemos. Llegó el momento, me llegó la hora, me llegó, primero, la mujer, la persona. El tiempo es lo menos importante. Lo importante es que te llegue la persona”, agregó Capriles.

Henrique Capriles se casa

Cabe destacar que, el romance de la pareja se dio a conocer en los medios de comunicación en el año 2019, sin embargo la presentadora de televisión y modelo se conoce desde hace más de 10 años con Henrique; además producto de su relación tienen dos pequeñas niñas, Sofía del Valle y Lili Margarita.

Finalmente, Valle aún no ha dicho nada a la prensa sobre la boda pero anteriormente confesó estar enamorada de Henrique y su personalidad lejos de la política “Él es una persona seria en la política, pero es divertidísimo y siempre está haciendo chistes y bromas y esa parte humana a mí me atrapó (…). Admiro los valores que él tiene, y que no hay manera de que cambie ese amor que siente por el país y su compromiso en cada una de las cosas que hace”.

