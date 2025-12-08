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Herlis Rodríguez volteó el juego y dejó en el terreno a Magallanes 8×7 en el encuentro disputado en el estadio Metropolitano en la capital tachirense. El pitcheo turco se vino abajo luego de tener cinco carreras de diferencia.

La rebelión de Caribes la hicieron en el noveno tramo ante los envíos de Felipe Rivero. Magallanes tenía cinco carrers de diferencia. Balbino Fuenmayor colocó 7-5 el juego con jonrón y con dos en bases Rodríguez despachó cuadrangular.

El juego

Magallanes se fue arriba en el primer capítulo fabricando dos carreras, Tucupita Marcano abrió con doble, Ángel Reyes se ponchó pero se embasó por wild pitch. Con doble de Rougned Odor anotó Marcano y Reyes llegó a tercera y anotó con elevado de sacrificio de Yasiel Puig.

En la parte alta del segundo, Leandro Pineda sacudió cuadrangular para colocar el partido 3×0. Magallanes anota una más en el cuarto tramo con doble de Renato Núñez y anotó con hit de José Gómez.

Herlis Rodríguez volteó el juego y dejó en el terreno a Magallanes

Mientras que Caribes rompió el blanqueo cuando Balbino Fuenmayor en la parte baja del sexto tramo con su jonrón número 11 de la temporada. Colocando de esta manera el encuentro 4×1. Magallanes anotó dos en el séptimo luego de sencillos de Eliézer Alfonzo Jr, Ángel Reyes e impulsada por Rougned Odor.

Una más en el octavo luego del jonrón de José Gómez, Caribes hizo una más para descontar en en el séptimo tramo. El mánager de Caribes, Asdrúbal Cabrera salió expulsado luego de reclamar airadamente al umpire principal.

En el noveno luego de un costoso error del tercera base José Gómez de Magallanes, Balbino Fuenmayor puso una diferencia pequeña; con su segundo jonrón de la tarde ante Felipe Rivero.

Luego con un solo swing y dos en las bases, Rodríguez volteó el juego para darle una importante victoria a Caribes. Mientras que Magallanes se sigue complicando con esta derrota.

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