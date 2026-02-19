Compartir

Andrés Mountbatten-Windor, hermano del rey británico Carlos III quedó detenido hoy jueves al estar ligado con el caso de Jeffrey Epstein. La policía llegó a su residencia, lo detuvieron mientras se inician las investigaciones.

Mountbatten está acusado de sospecha de mala conducta en un cargo público, dijo la policía del Valle del Támesis. Andrés desde hace varios años y por investigaciones está ligado al caso de Epstein.

Incluso fue señalado por una de las víctimas y desde allí se habían iniciado las investigaciones. Luego fue separado de la familia real británica, en octubre del año pasado. Y estaba residenciado a las afueras de Londres.

Hermano del rey británico Carlos III detenido por el caso Epstein

El caso de Epstein pica y se extiende, en la isla del magnate que fue encontrado sin vida se realizaban abusos a menores de edad, entre otros delitos. Se espera por la salida a la luz de fotos, como de videos que había en la casa de Epstein.

El antiguo príncipe Andrés enfrenta los fuertes vínculos que tenía con su amigo Jeffrey Epstein. Se espera por más noticias de este sonado caso, que envuelve a políticos, artistas como a personas de familias reales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas