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Componentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Servicio de Investigación Penal (Sipez), arrestaron a un par de hermanos por el porte ilícito de un arma de fuego y municiones, en la urbanización La Floresta, parroquia Raúl Leoni, municipio Maracaibo.

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De acuerdo con la minuta publicada en las fuentes oficiales del mencionado organismo, los uniformados realizaban un trabajo de campo por el citado sector, cuando avistaron a dos sujetos que ante la presencia policial emprendieron veloz huída.

Haciendo caso omiso a la voz de alto, dando inicio a una persecución a pie, una vez reducidos, se les encontró lo citado por lo que fueron llevados a la sede del Sipez.

Porte ilícito de arma de fuego en Maracaibo

A Jhonny Omar y Yandel de Jesús Galúe López, de 18 y 22 años, respectivamente, se les colectó como evidencia un revólver calibre 38 mm, dos cajas con municiones calibre 243, y dos teléfonos móviles.

Quedaron a disposición de la Fiscalía 48 del Ministerio Público, donde deben responder por delitos tipificados en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

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