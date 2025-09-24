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Hermes Ramírez quien estaba instalado en Miami desde hace rato, se regresa pronto a Venezuela a buscar un espacio en la televisión nacional. Como se sabe, el conocedor del arte esotérico ha estado en varios canales en el país.

Estos espacios generan sintonía, recordemos como Venevisión y Rctv se peleaban por Adriana Azzi y luego Venevisión y Televen por el mismo Hermes. En esos pleitos televisivos se vio también el recordado “Arquitecto de Sueños, Alfonso León, quién también se fue del país.

Es por ello que el recordado Hermes, esperaba ofertas de canales de Miami, pero al parecer no le iban a pagar lo esperado. Es por eso que como el buen hijo regresa a casa, Televen le gustó la propuesta y ya lo apartó.

Hermes llegó a tener espacios “pomposos” en Venevisión, hace unas décadas donde tenía alta sintonía. Y como es conocido estos espacios los buscan mucho al acercarse diciembre, por aquello de las predicciones.

En uno de esos programas en el año 2000 dijo que caerían unos hermanos en el norte del mundo. Y es por ello que también vio lo de las Torres Gemelas, evento que ocurrió en septiembre de 2001.

Hermes Ramírez regresa a Venezuela y este canal ya lo contactó

Y al parecer lo podríamos ver de nuevo en el canal de la “bolita roja”, el cual ya tenía su espacio llamado “Código Hermes”. Como siempre la gente de Televen está mejorando su programación podría mostrar al conocido tarotista pronto.

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De ser así, veremos como los otros canales, más que todo Venevisión como Tves y hasta Canal I también dará nuevas oportunidades a nuevos conocedores del arte del tarot. Que como todos sabemos en nuestro país sobran.

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