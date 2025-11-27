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Hija asesinó a su madre en Colombia por haber cambiado la clave del wifi. El triste hecho ocurrió en Risaralda luego que Maryuri Gaspar de 34 años cambiara la clave. La mujer sostuvo una discusión con su hija y esta la atacó con un arma blanca.

La hija al parecer tenía tiempo utilizando el teléfono móvil, además del uso excesivo de internet y redes sociales. Es por ello que la jefa de casa decidió hacer el cambio de la clave pero su hija optó por atacar a la mujer que le dio la vida.

Luego de una fuerte discusión la joven se fue de la casa pero volvió a las pocas horas para seguir confrontando a su madre. Pero en medio de la discusión la joven tomó un cuchillo de la cocina e hirió a la mujer.

El hijo menor de la mujer al verla herida la llevó en un taxi hasta el Hospital de Santa Mónica. Pero era tarde la mujer murió en el camino, mientras que la joven aprovechó de huir luego de cometer el hecho.

Hija asesinó a su madre en Colombia por cambiar la clave del wifi

En la actualidad la policía anda tras la pista de la joven luego del hecho de violencia cometido contra su madre. “Días antes se habían presentado discusiones entre las dos mujeres y que incluía agresiones por parte de la hija a la madre”, detallaron personas cercanas a la familia a la prensa local.

La mujer que perdió la vida fue descrita por sus vecinos y familiares como una persona alegre, trabajadora y sin conflictos. La cual siempre hacía las cosas con el fin de que sus hijos estuvieran a gusto la casa.

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