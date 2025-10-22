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La hija de Tatiana Capote, Taniusha Mollet Capote habló para un canal de televisión en Venezuela y dio a conocer el estado de salud de la actriz. La cual ha mejorado satisfactoriamente tras el infarto.

Dijo que la recordada actriz de RCTV en su primera etapa y de Venevisión ya en los años noventa “se encuentra en franca recuperación” en compañía de ella; su abuela y su tía Marita Capote”.

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Hija de Tatiana Capote dio a conocer el estado de salud de la actriz

Taniusha Mollet Capote, hija de la artista que también estuvo en películas de Cine Venezolano que Tatiana no tiene redes sociales. Además enfatizó que solo las personas pertenecientes a la familia Capote son los únicos autorizados para hablar de la actriz.

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Por otra parte, Taniusha prometió que muy pronto hará público un video en el que su mamá mostrará al mundo lo bien que está. En todo momento agradeció el apoyo y cariño que su familia y ella han recibido.

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