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Cuatro adolescentes en Barinas fueron señaladas de asesinar a una hija de una jefa del CLAP. Funcionarios del CICPC, de la Delegación de Socopó detuvieron a las jóvenes que están inmersas en el caso.

El hecho ocurrió en el sector Las Casitas del municipio Pedraza en la entidad llanera. La joven asesinada quedó identificada como Leidy Escalona Romero. Se pudo conocer que Leidy deja tres hijos huérfanos.

Las autoridades manejan el móvil del robo de una moto, esta fue asesinada dentro de su casa y recibió 15 puñaladas, las cuales le causaron la muerte. Luego que asesinaron a Leidy lanzaron su cadáver a las aguas del río Canagúa.

Hija de una jefa del CLAP en Barinas

El hecho ha conmocionado al estado Barinas, ya que se ha comentado que a la joven la atacaron con saña dentro de su hogar. Las cuatro jóvenes detenidas presentan prontuarios por robo, hurto y drogas.

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Como esperan que estas sean presentadas por el Ministerio Público de Barinas, en las próximas horas.

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