Compartir

Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del astro portugués, presentó en redes sociales su primer automóvil, un Lamborghini Urus S blanco valuado en cerca de 280 mil dólares.

El Urus S es un SUV de lujo conocido por su motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

De acuerdo con las especificaciones, el vehículo con 2,3 toneladas de peso, combina la potencia de un deportivo con la comodidad de un coche familiar, una mezcla que ha hecho del modelo uno de los más populares entre los coleccionistas de alto perfil.

Hijo de Cristiano Ronald ya ruge con su Lamborghini

Aunque Cristiano Jr. aún no puede conducir, podrá hacerlo a partir de los 17 años con un permiso provisional en Arabia Saudita, país donde reside la familia. Por ahora, disfruta del vehículo como pasajero, bajo la supervisión de su padre, Cristiano.