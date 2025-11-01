Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del astro portugués, presentó en redes sociales su primer automóvil, un Lamborghini Urus S blanco valuado en cerca de 280 mil dólares.
El Urus S es un SUV de lujo conocido por su motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.
De acuerdo con las especificaciones, el vehículo con 2,3 toneladas de peso, combina la potencia de un deportivo con la comodidad de un coche familiar, una mezcla que ha hecho del modelo uno de los más populares entre los coleccionistas de alto perfil.
Hijo de Cristiano Ronald ya ruge con su Lamborghini
Aunque Cristiano Jr. aún no puede conducir, podrá hacerlo a partir de los 17 años con un permiso provisional en Arabia Saudita, país donde reside la familia. Por ahora, disfruta del vehículo como pasajero, bajo la supervisión de su padre, Cristiano.
El modelo que posee el joven Ronaldo podría ser una de las unidades que su padre acumuló en años recientes, según fuentes cercanas al entorno del jugador. La versión no incluye los cambios estéticos introducidos en 2025, lo que sugiere que se trata de una edición anterior, probablemente parte de la colección personal del futbolista.