El hijo de Camilo Sesto, quedó detenido en la capital española al verse envuelto en un problema de tráfico de drogas. Camilo Blanes el cual se hace llamar ahora “Sheila Devil” quedó aprehendido por las autoridades dijo el programa TardeAR.

Blanes ha dado que hablar en España por su estado de salud, este fue detenido por comportamiento extraño esta semana. El lunes 24 la policía lo detuvo y le encontraron varios gramos de drogas.

“Estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. La registran y encuentran 12 gramos de droga. Por ley, sólo puedes llevar siete y medio”, reveló el periodista Miguel Nicolás.

Este fue presentado ante un juzgado pero no se sabe si alguien presente cargos contra el. Este se comunicó con su madre Lourdes Ornelas para hablar sobre su situación. Blanes tiene restricciones de las personas que venden drogas en Madrid.

Hijo de Camilo Sesto, dijo que Rocío Durcal era su madre

Desde hace dos años, Blanes ha estado sumergido en comportamientos raros, más desde que cambió de género. “Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”. Dijo

Hace unas semanas causo revuelo al destacar que su madre no era Lourdes Ornelas, y dijo que era hijo de Rocío Durcal.

