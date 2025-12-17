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El hijo menor del cineasta Rob Reiner ha sido acusado del asesinato de sus padres. Nick Reiner era el principal sospechoso del caso, los cargos que enfrenta son asesinato en primer grado de su padre y su madre.

Nick está detenido desde la mañana del lunes cuando el cineasta y su esposa fueron encontrados sin vida en su casa, ambos murieron acuchillados. Este utilizó un arma blanca para asesinar a su padre como a la mujer que le dio la vida.

El cineasta Rob Reiner era uno de los más afamados dirigentes de la industria cinematográfica al igual que su esposa y fotógrafa Michele Singer Reiner. Nick de 32 años llegó a ser el hijo consentido de la familia.

Hijo menor del cineasta Rob Reiner acusado del asesinato de sus padres

Se desconocen los motivos que llevaron a Nick a ejecutar el vil asesinato de sus padres. Ahora enfrenta a la justicia por los dos homicidios que hizo como la acusación agravante de utilizar un arma en contra de ellos, según rezan los documentos judiciales.

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El hombre, de 32 años, se encuentra detenido sin derecho a fianza. Y pudiera enfrentar un juicio de varios años, el asesinato del cineasta impactó a actores, como a productores y hasta políticos norteamericanos.

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