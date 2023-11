Compartir

La noche de este viernes Hilda Abrahamz y Mimí Lazo compartieron un beso que hizo estallar las redes sociales al ver la muestra de amor entre las actrices.

El momento quedó grabado durante la fiesta de cumpleaños que celebro Mimí Lazo en sus 69 primaveras el pasado jueves 23 de noviembre. Entre los asistentes de la celebración se encontraba Hilda Abrahamz, amiga de Lazo por muchos años y la otra protagonista del video viral.

Así mismo, en el pie del video difundido a través de las redes sociales de Lazo, escribió: me parece estar oyendo a mi mamá. “Que va a pensar la gente Mimi” Mamá a mi no me importa. “Pues te debería importar”.

Por otro lado, al ver que Hilda Abrahamz y Mimí Lazo compartieron un beso, los comentarios no se hicieron esperar de parte de los internautas: “Este par de doñas no encuentran que hacer para llamar la atención”, “Eso se llama amor sincero, amistad bonita, con mucho respeto”, “Muy viejas para la gracia”, “BELLLLLLAAAAAAAAAS!!!”

