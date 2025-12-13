La modelo venezolana Anna Blanco hizo historia y ganó la tercera edición del concurso de belleza Miss Charm 2025 , que se realizó en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, este viernes, 12 de diciembre.

Blanco destacó entre las 36 participantes y se llevó la primera corona para Venezuela en este concurso, fundado en Vietnam en 2023. La venezolana fue coronada por la malaya Rashmita Rasindran, ganadora del 2024.

Venezolana Anna Blanco ganó Miss Charm 2025

El perfil de Miss Charm en Instagram difundió varias imágenes de la victoria de Blanco. En los videos se puede ver a la venezolana notablemente emocionada, mientras sostiene en su mano un ramo de flores y posa con su corona.

Mientras que Blanco se convirtió en la Miss Charm 2025, la primera finalista fue la alemana Luisa Victoria Malz y la segunda la indonesia Rinanda Maharani. El top 5 lo completaron la mexicana Francia Cortés y la tailandesa Naruemol Phimphakdee.

Jacqueline Aguilera, directora nacional del concurso, encabezó la preparación de Blanco para el Miss Charm 2025 y destacó el dominio que tuvo la venezolana sobre el escenario.

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