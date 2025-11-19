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Curazao clasificó al Mundial de Fútbol Estados Unidos 2026 la noche del martes 18 de noviembre 2025. Los de la isla caribeña sellaron el boleto al empatar con Jamaica 0-0 y ahora alistarse a la cita mundialista. Los de la isla pertenecen a la Concacaf.

Para los curazoleños es algo histórico pero era una de las metas claras que tenían para poder ir al Mundial. Se convierten de esta manera en el país menos poblado y más pequeño en ir a un Mundial.

El récord que estaba en manos de Islandia pasa ahora a manos de Curazao quien estará ahora a la espera del grupo que le corresponderá. Pero dijeron que van a aprovechar al máximo esta oportunidad.

Curazao clasificó al Mundial de Fútbol Estados Unidos 2026

Comentaron que fue una noche mágica, y que ya se consideran “ganadores del Mundial”, no por levantar la copa, más bien por el logro obtenido. Jugaron bien ante Jamaica y ahora están en ruta al Mundial.

“Con apenas 153,000 habitantes y 444 km², la isla caribeña rompe el récord que ostentaba Islandia (331,000 habitantes)”, dijo Fox Sports. La selección de Curazao triunfo en la capital de Jamaica en el estadio Independence Park ante 35 mil aficionados.

Ninguno de sus jugadores nacieron en la isla

Ninguno de los convocados nacieron en la isla, todos son futbolistas neerlandeses que tienen familia o raíces curazoleñas. Eso si los jugadores están formados en su mayoría en Europa por el cual no se descarta una sorpresa en uno de los juegos del Mundial 2026.

Competencia de alto nivel

Lo de Curazao fue un triunfo ya que va invicta en la Concacaf con 10 juegos sin perder. Ellos están armando además todo un aparataje que les dará mayor fama a la isla en todo lo que es materia turística y ahora deportiva.

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