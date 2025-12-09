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El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La histórica decisión del Comité para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que este martes 9 de diciembre de 2025.

De esta manera se inscribió al joropo en Venezuela en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este máximo reconocimiento mundial constituye un triunfo para la identidad nacional y adquiere un significado especial.

Joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

Cuyos pueblos y portadores aportaron de manera decisiva a la construcción del expediente presentado ante la Unesco. La inscripción del joropo se concretó durante la Vigésima Sesión del Comité Intergubernamental que se realiza en la ciudad de Nueva Delhi, en La India.

Con esta declaratoria, Venezuela alcanza su inscripción número 11 ante la Unesco. La cultura venezolana sigue creciendo más y fortaleciéndose ahora teniendo al joropo como una de las expresiones ante la Unesco.

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