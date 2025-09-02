Luis Arráez llegó a mil hits en las Grandes Ligas, el yaracuyano alcanzó la cifra de imparables la noche del 1º de septiembre de 2025. El pelotero de los Padres de San Diego tuvo una jornada beisbolera memorable.
El oriundo de San Felipe pudo sonar tres inatrapables en cuatro turnos al bate para colocar su average en .285 dejando una racha negativa a la ofensiva. Además pudo fletar una carrera para su equipo.
Luis Arráez llegó a mil hits en las Grandes Ligas
Aunque no pudo evitar la derrota de los Padres ante los Orioles de Baltimore precisamente con pizarra de 4×3. El pelotero venezolano busca meterse en una racha positiva para tratar de acercarse al liderato de bateo.
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El infielder se convirtió además en el pelotero criollo número 41 en alcanzar la cifra de los mil imparables. Hasta ahora registra además un total de 50 carreras empujadas como seis batazos de vuelta completa. Arráez ha tenido temporadas positivas con cifras de mil imparables.
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