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Un sencillo de Eliézer Alfonzo Jr con las bases llenas, le dio el triunfo a Magallanes, dejando en el terreno al Caracas 5×4. El encuentro fue un toma y dame hasta el noveno tramo en el estadio José Bernardo Pérez.

Leones del Caracas estaba arriba en la pizarra en la parte alta del noveno. Los melenudos en el noveno estaban perdiendo 3×1 y a fuerza de sencillos pudieron irse arriba pero Magallanes en la baja del noveno respondió.

Caracas le volteó el juego a Magallanes

Águilas 3, Caribes 0, primer juego

Caribes 2, Águilas 0, segundo juego

Tiburones 7, Tigres 4

Cardenales 6, Bravos 4

Juegos para mañana domingo

Caribes, Águilas en Maracaibo 5:00 p.m.

Cardenales, Bravos en Margarita, 5:00 p.m.

Tiburones, Magallanes, en Valencia, 5:30 p.m.

Tigres, Leones en Caracas, 7:00 p.m.

PIZARRA DE LA LVBP

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