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Para eliminar malos olores de la ropa, usa soluciones naturales como vinagre blanco (en remojo o en el suavizante) o bicarbonato de sodio (en bolsa hermética o directo a la lavadora); que neutralizan bacterias y olores.

O prueba el congelador para matar microorganismos; pretrata con estas mezclas antes de lavar. Usa temperaturas altas si la tela lo permite y sécala bien al aire para resultados duraderos, dice un artículo de Whirlpool.

Malos olores en la ropa y los métodos tradicionales

Vinagre Blanco: Remojo: Mezcla vinagre y agua (1:3 o a partes iguales) y deja la prenda remojando 30-60 minutos antes de lavar.

En Lavadora: Añade una taza de vinagre al compartimento del suavizante o junto con el detergente.

Bicarbonato de Sodio, en una bolsa hermética: Coloca la prenda en una bolsa con una taza de bicarbonato y sella por unos días para que absorba el olor.

Pasta: Mezcla bicarbonato con un poco de agua para formar una pasta y aplícala en zonas afectadas antes de lavar.

En Lavadora: Agrega dos cucharadas de bicarbonato directamente al tambor.

Métodos Alternativos:

Congelador: Dobla la prenda, métela en una bolsa hermética y congélala por una hora o más para matar bacterias, luego cuélgala al aire.

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Alcohol: Añadir una tapa de alcohol en el último enjuague ayuda a que la ropa se seque más rápido y elimina olores.

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