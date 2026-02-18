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El mundo del cine está de luto, muere el actor Tom Noonan, el veterano actor cuya imponente presencia física y talento lo convirtieron en uno de los rostros más icónicos del género de acción y terror. Noonan, recordado especialmente por su papel de «Cain» en RoboCop 2, falleció el pasado sábado a los 74 años de edad.

La noticia fue confirmada por el director Fred Dekker, con quien Noonan trabajó en el clásico de culto The Monster Squad. «Él era el proverbial caballero y erudito, y el mundo ha perdido a un gran talento», expresó Dekker a través de sus redes sociales, destacando la calidad humana del actor detrás de los personajes temibles que solía interpretar.

Un villano inolvidable del cine

Con una estatura de 1,96 metros, Noonan inició su carrera en 1980, pero fue su capacidad para encarnar a antagonistas lo que lo llevó a la cima. Además de su rol en la secuela del oficial cibernético, dejó una huella imborrable como «Ripper» en Last Action Hero (junto a Arnold Schwarzenegger) y como el inquietante Francis Dollarhyde en Manhunter.

Su filmografía es extensa y variada, participando en producciones de alto calibre como:

Heat: Donde interpretó a Kelso.

The Pledge: En el papel de Gary Jackson.

Synecdoche, New York: Interpretando a Sammy Barnathan.

Muere actor Tom Noonan

Noonan no solo dominó la gran pantalla; también fue un rostro recurrente en series de televisión que marcaron época, entre ellas The X-Files (Expedientes X), CSI: Crime Scene Investigation, y las diversas franquicias de Law & Order.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su muerte. Su partida deja un vacío en la industria, donde se le recordará no solo por su capacidad de intimidar en pantalla, sino por la profundidad que le otorgaba a cada uno de sus papeles.

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