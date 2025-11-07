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Este viernes 7 de noviembre, un hombre acabó con su vida luego de asesinar a una mujer en una vivienda de Puerto Cabello estado Carabobo. Los hechos ocurrieron en horas del mediodía en la Calle Carabobo.

Entre las víctimas se encuentra Erianny Alexandra Meza Meza, de 31 años, quien presuntamente recibió varios impactos de balas por parte de Esteban Jesús Salazar Suárez, de 40 años, quien una vez cometió el crímen, procedió a propinarse un balazo, acabando también con su vida.

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Al lugar acudieron los organismos de seguridad, como Policía Municipal, Policía de Carabobo, así como también, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Hombre acabó con su vida luego de asesinar a una mujer en Puerto Cabello

Los funcionarios quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos se aseguraron de que fueran traslados hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Igualmente, iniciaron las pesquisas para determinar las causas que originaron este lamentablemente hecho que hoy deja de luto a dos familias venezolanas.

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