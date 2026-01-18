Compartir

Un acto de violencia intrafamiliar terminó con la detención de un hombre de 29 años en la Costa Oriental del estado Falcón, luego de haber agredido físicamente a su sobrino, un adolescente de apenas 12 años de edad.

Los hechos se suscitaron este sábado en horas de la tarde. Según el reporte de las autoridades, el jovencito se encontraba compartiendo y jugando con otros amigos de su edad frente a la vivienda.

En un momento de descanso, el adolescente se recostó de la cerca de la propiedad, acción que provocó una reacción desmedida por parte de su tío iidentificado como Kenneht Isaac José López Romero.

Hombre agredió a su sobrino

López Romero salió del inmueble y, sin mediar palabras, le propinó una golpiza al menor, causándole lesiones que alertaron a los presentes.