Un acto de violencia intrafamiliar terminó con la detención de un hombre de 29 años en la Costa Oriental del estado Falcón, luego de haber agredido físicamente a su sobrino, un adolescente de apenas 12 años de edad.
Los hechos se suscitaron este sábado en horas de la tarde. Según el reporte de las autoridades, el jovencito se encontraba compartiendo y jugando con otros amigos de su edad frente a la vivienda.
En un momento de descanso, el adolescente se recostó de la cerca de la propiedad, acción que provocó una reacción desmedida por parte de su tío iidentificado como Kenneht Isaac José López Romero.
Hombre agredió a su sobrino
López Romero salió del inmueble y, sin mediar palabras, le propinó una golpiza al menor, causándole lesiones que alertaron a los presentes.
La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Criminäl (UIC) del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS-GAES-13). Tras recibir la denuncia y constatar la situación, los funcionarios procedieron a la captura inmediata del agresor.
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Durante el procedimiento policial, también se logró la retención de una motocicleta marca Kadi, modelo Lovis, de color rojo, la cual quedó bajo resguardo oficial.
El detenido fue trasladado a la sede militar y su caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, organismo que ahora lidera las diligencias legales para determinar las sanciones correspondientes por el delito de trato cruel y lesiones contra un menor de edad.
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