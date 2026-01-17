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La Policía de Maracaibo aprehendió a un sujeto señalado de agresión física a una mujer en el sector El Naranjal, en la parroquia Juana de Ávila, tras un procedimiento originado por una alerta recibida a través de la Central de Comunicaciones por una alteración del orden público.

Durante una discusión entre varias personas, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta —familiar de uno de los involucrados— arremetió contra una de las ciudadanas presentes, lanzándole un casco que le impactó en la cabeza, ocasionándole una lesión. Posteriormente, el agresor huyó del lugar a bordo del vehículo.

Tras recibir la denuncia y las características físicas del presunto agresor, los funcionarios desplegaron un dispositivo de patrullaje preventivo, logrando ubicar a un grupo de motorizados en la intersección de la avenida 15 (Delicias) con calle 77.

Hombre agredió a una mujer con un casco

En el sitio fue identificado el sospechoso, quien vestía un uniforme de la empresa Ridery y cuya fisonomía coincidía con la descripción aportada por las víctimas. Al ser verificado a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se constató que el individuo presentaba un historial policial previo por el delito de detención u ocultamiento de arma de fuego.

El detenido fue identificado como Jonatan Eliu Rincón Sandrea, de 48 años de edad, y quedó a disposición del Ministerio Público.

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