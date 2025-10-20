Compartir

Un hombre amenazó a un perro con un machete en el Zulia y se hizo viral al ser grabado por una dama. El hecho ocurrió en el sector conocido como El Golfito en el municipio Cabimas de la entidad occidental.

El hombre llega al lugar con un machete, mientras la mujer le reclamó, le hizo gestos obscenos a la mujer y dijo que el perro lo había mordido. El perro tuvo que salir corriendo ya que el sujeto buscaba herirlo.

“Dele pues, dele pues, que estáis grabado. Dale pues, que estáis grabado, dale pues. Eso no se hace”, le dice la mujer en el video. Mientras la respuesta del sujeto que llegó en una moto fue: “¿Qué me interesa a mí que me grabéis?.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Verdad (@diariolaverdad)

Hombre amenazó a un perro con un machete en el Zulia

“Que venga y me muerda otra vez. Voy a buscar al dueño para arrancarle la cabeza a ese m… perro”, dijo el sujeto. La mujer le dijo que no le hiciera daño, que el perro no tenía dueño. “Ese perro no tiene dueño, deje quieto, pues son animales”, dijo la dama.

Hasta ahora hay opiniones encontradas ya que dicen que el perro debe tener un dueño, en este caso es una mascota comunitaria la cual no pertenece a nadie”. Se espera por la respuesta de las autoridades.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas