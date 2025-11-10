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Un hombre asesinó a su compañero de tragos en el Zulia luego de una discusión. El hecho ocurrió ayer domingo 9 de noviembre de 2025 en horas de la mañana en el municipio Colón, Santa Bárbara del Zulia. El fallecido quedó identificado como Leandro José Quintero de 37 años de edad.

Según fuentes policiales, ambos estaban compartiendo bebidas alcohólicas al llegar a la avenida 28 de Bicentenario comenzaron a discutir. Fue cuando el sujeto desconocido sacó un cuchillo e hirió a Quintero en la región intercostal.

Hombre asesinó a su compañero de tragos en el Zulia

La herida lo dejó sin vida en el lugar, al sitio se presentaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Colón. Además de comisiones de la Policía del Zulia como de PoliColón.

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Luego una comisión del CICPC llegó al lugar para realizar el levantamiento de los hechos ocurridos. Llevando el cadáver de Quintero al Hospital General de Santa Bárbara del Zulia para realizarle la autopsia de ley. El señalado del hecho se dio a la fuga y es buscado por las autoridades zulianas.

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