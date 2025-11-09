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Un hombre asesinó a su cuñado cuando ingerían bebidas alcohólicas en la Gran Caracas, municipio Sucre. Daniel Alejandro Gutiérrez Parucho de 39 años de edad quedó detenido al ser señalado como el presunto autor del hecho.

Este se encontraba en un apartamento en la urbanización Lomas del Ávila cuando estaban ingeriendo bebidas y entre ambos surgió una discusión. Las personas que se encontraban dentro del inmueble llamaron al vigilante.

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Este notificó de inmediato a la Policía Municipal de Sucre, quienes se encargaron de la detención del sujeto antes mencionado. La víctima quedó identificada Omar Antonio Ramírez Hernández de 45 años de edad.

Hombre asesinó a su cuñado cuando ingerían bebidas alcohólicas en la Gran Caracas

Ramírez presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca en su cuerpo. Los funcionarios de PoliSucre aprehendieron al presunto homicida, y resguardaron la escena del crimen hasta que llegó una comisión del CICPC.

El cadáver fue llevado hasta el laboratorio de ciencias forenses ubicado en Bello Monte, Caracas. El detenido quedó ahora a la orden del Ministerio Público.

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