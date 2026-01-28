Compartir

Un hombre asesinó a su hermano cuando compartían bebidas alcohólicas, el hecho fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El señalado del hecho quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Anaco, realizaron la detención de Carlos José Chacón Hernández (53), en el sector El Chaparral, parroquia y municipio Anaco, estado Anzoátegui. Por el homicidio de su hermano, Francisco Javier Chacón Hernández (60).

El hecho ocurrió en la finca La Yadira, ubicada en el sector Morichalote. Se pudo conocer que los hermanos Chacón Hernández, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la dirección en mención, cuando se originó una discusión entre ellos.

Hombre asesinó a su hermano cuando compartían bebidas alcohólicas

Optando el victimario en desenfundar un arma de fuego tipo escopeta, propinándole un disparo que le causó la muerte de manera inmediata. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

NO DEJES DE LEER AHORA: Lo que se sabe del ejemplar marino ubicado en Patanemo (VIDEO)

El hecho conmocionó a la población de Anaco, y ha sido uno de los crímenes más sonados en las últimas horas. El arma con la que disparó el hombre fue incautada por las autoridades de e esa entidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas