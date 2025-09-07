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Un hombre asesinó a su hijastro tras una fuerte discusión en el sector Aragüita de Ocumare del Tuy en el estado Miranda. El triste hecho ocurrió cerca de las 7:30 de la noche de ayer sábado 6 de septiembre de 2025.

La discusión familiar terminó cuando el marido de la madre hirió con un cuchillo el cuello del hijastro. Jhoxel Adrián Rodríguez Colmenares de 34 años de edad fue llevado a urgencias del hospital de Ocumare del Tuy donde tenía la herida en el lado derecho del cuello.

Falleciendo en el centro de salud, mientras que el presunto autor del hecho quedó identificado como Julio Medina de 58 años de edad, padrastro del fallecido. Medina presentó heridas en el cráneo y laceraciones en su cuerpo.

Hombre asesinó a su hijastro tras una fuerte discusión

Entre padrastro e hijastro comenzó una fuerte discusión donde terminaron en una pelea, hasta que Medina con el arma blanca hirió a su hijastro. El cual murió minutos después, Medina fue ingresado al mismo centro de salud mirandino.

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Hasta ahora se desconoce que originó la discusión entre los dos hombres. Detectives del CICPC estuvieron en el lugar de los hechos, e iniciaron las investigaciones del caso, el cual conmocionó a esa zona del estado Miranda.

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