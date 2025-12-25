Lo más vistoPortadaSucesos

Hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello y se quitó la vida

By Redacción Carabobo
0
495
Hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello
Ambos cadáveres fueron llevados a la morgue del Hospital Prince Lara.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello y se quitó la vida, el hecho ocurrió la tarde de hoy 25 de diciembre, dijo el medio 100×100 Noticias. El hombre atacó a la fémina con un machete.

El hombre quedó idnetificado como Ángel Gabriel Uribe Moreno de 50 años de edad. Quién asesinó a Haydee del Valle Espinoza de 42 años de edad, hoy 25 de diciembre de 2025.

El triste hecho ocurrió en el sector Los Caneyes en Patanemo al este de Puerto Cabello. El sujeto murió después por asfixia mecánica. El hombre era uno de los pescadores conocidos de la zona.

Hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello

Se espera por el resultado de las investigaciones de este caso, el cual ha conmocionado hoy al litoral carabobeño.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asesinado un funcionario de la PNB frente a su casa

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source100x100 Noticias
Artículo anterior
Primera Dama Nancy de Lacava entregó juguetes en Servicio de Pediatría de la CHET
Artículo siguiente
La LVBP vuelve a la acción mañana con estos juegos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes