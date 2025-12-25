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Un hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello y se quitó la vida, el hecho ocurrió la tarde de hoy 25 de diciembre, dijo el medio 100×100 Noticias. El hombre atacó a la fémina con un machete.

El hombre quedó idnetificado como Ángel Gabriel Uribe Moreno de 50 años de edad. Quién asesinó a Haydee del Valle Espinoza de 42 años de edad, hoy 25 de diciembre de 2025.

El triste hecho ocurrió en el sector Los Caneyes en Patanemo al este de Puerto Cabello. El sujeto murió después por asfixia mecánica. El hombre era uno de los pescadores conocidos de la zona.

Hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello

Se espera por el resultado de las investigaciones de este caso, el cual ha conmocionado hoy al litoral carabobeño.

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