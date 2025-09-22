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Un hombre asesinó a su pareja por celos en el estado Lara fue capturado por la policía científica. El caso lo dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico mediante sus redes sociales.

Una investigación exhaustiva realizada por funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto, determinó que la muerte de Elizabeth del Carmen Suarez Nelo (26). Ocurrida en la carretera Lara-falcón, Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, municipio Urdaneta, el pasado 16 de septiembre, inicialmente fue reportada como un suicidio.

Pero el caso se trataba de un femicidio, por cuanto el autor del crimen fue su pareja, con quien mantenía una relación desde que tenía 13 años de edad. Las pesquisas de campo realizadas, inspección del sitio del suceso.

Hombre asesinó a su pareja por celos en Lara fue capturado

Experticias técnico-científicas y, entrevistas, determinaron que el fallecimiento fue producto de un acto de violencia perpetrado por su pareja, Oscar Eliezer Salom (28). Tras sostener una fuerte discusión por motivos de celos.

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Ya que este no aceptaba la ruptura de la relación. Durante el altercado, Oscar, la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. Para simular un suicidio, utilizó una cuerda y la colgó, para así desvirtuar a las autoridades. La víctima, dejó cuatro niños en orfandad.

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