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Un hombre asesinó a su pareja en Guasdualito luego de sostener una fuerte discusión, el triste hecho ocurrió ayer 22 de diciembre de 2025 en el sector Morrones en Apure. La joven de 18 años falleció y su pareja está señalado del hecho.

Diana Carolina Olivares de 18 años residente de la zona llanera murió luego de ser golpeada por su pareja. Este causó severos traumatismos en la cabeza de la joven, falleciendo esta de inmediato.

Hombre asesinó a su pareja en Guasdualito

A las 5:30 de ayer lunes comenzaron a discutir ambos y fue cuando Elly Yubeyri Carmona García de 37 años. En el medio de la discusión el sujeto el hombre golpeó a la mujer con un objeto contundente.

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La mujer murió de manera inmediata, los familiares informaron del hecho a las autoridades. El cadáver de la joven fue llevado a un laboratorio de medicina forense. Mientras Carmona es buscado por las autoridades.

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