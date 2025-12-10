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Una mujer y madre cuatro niños, fue brutalmente asesinada por su pareja sentimental dentro de su vivienda ubicada en Chicago, Estado Unidos.

La mujer identificada como Crisberly Yoelin Rea López, de 28 años, se encontraba durmiendo junto a sus hijos, cuando su pareja identificado como Joel Luis Quintero inrrumpió en la vivienda en horas de la madrugada, sacando de manera violenta a la mujer de la habitación.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:37 am del lunes 8 de diciembre, en la cuadra 9600 de South Avenue N, ubicada en el vecindario East Side.

Hombre asesinó a su pareja venezolana en Chicago

Testimonios cercanos a la víctima indican que el crimen fue motivado por celos y la negativa de Quintero a aceptar la separación. Antes de disparar, el agresor sometió a Crisberly a una fuerte golpiza, causándole severos hematomas en el rostro. Posteriormente, le propinó cinco impactos de bala.

La tragedia ocurrió mientras los cuatro hijos de la víctima, dos niñas de 12 y 10 años, y dos varones de 8 y 2 años, se encontraban en la casa. El agresor intentó incomunicarlos quitándoles sus celulares, pero uno de los niños logró esconder un dispositivo y alertar a su abuela en Venezuela mientras ocurría el ataque, narrando el horror en tiempo real.

Escena devastadora

Al cesar la agresión, los niños ingresaron a la habitación, encontrando a su madre sin vida en el suelo, una escena descrita como devastadora por los familiares.

Aunque se reportó que hubo un intento de huida al salir de la residencia, Joel Luis Quintero fue capturado por las autoridades.

Crisberly Rea López era oriunda de Barquisimeto, específicamente del sector Cruz Blanca en la parroquia Catedral. Su familia ahora exige justicia desde Venezuela, mientras cuatro menores de edad enfrentan la orfandad; cabe destacar que solo el niño menor, de 2 años, es hijo biológico del agresor.

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