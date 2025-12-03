PortadaSucesos

Hombre cayó al Río Cabriales y fue rescatado por los bomberos de Valencia

By Danny Valdiviezo
0
185
Hombre cayó al Río Cabriales
Foto: Bomberos de Valencia.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre cayó al Río Cabriales hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 y fue rescatado los bomberos de Valencia. La información fue suministrada por el Cuerpo de Bomberos de la capital carabobeña.

Los vecinos notificaron la caída del sujeto a través de los números de emergencia enseguida los bomberos llegaron al lugar. Estos con profesionalismo como dedicación enseguida emplearon las técnicas de rescate.

Hombre cayó al Río Cabriales
Foto: Bomberos de Valencia.
Hombre cayó al Río Cabriales
En el rescate estuvo también el servicio de emergencia 0800 Bigote.

Hombre cayó al Río Cabriales y fue rescatado por los bomberos

El hecho ocurrió en las riveras del afluente valenciano en la parroquia San José, dijeron los bomberos. Se pudo conocer que el hombre fue atendido y llevado a un centro de salud para su evaluación médica.

NO DEJES DE LEER AHORA: Disputa doméstica termina con niño de 11 años herido

“La rápida respuesta y preparación son un pilar fundamental para nuestra comunidad”, dijeron los bomberos. El caso atendido se suma a los rescates que han realizado los bomberos de Valencia en los últimos meses.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Choque de motos en Aragua dejó un fallecido

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceToda la información fue emanada de los Bomberos de Valencia.
Artículo anterior
¡Video viral!, Vigilante se salvó de milagro en Paraguay ante un conductor borracho
Artículo siguiente
Bonos Patria diciembre 2025 que pagarán hasta el próximo sábado
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes