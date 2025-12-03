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Un hombre cayó al Río Cabriales hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 y fue rescatado los bomberos de Valencia. La información fue suministrada por el Cuerpo de Bomberos de la capital carabobeña.

Los vecinos notificaron la caída del sujeto a través de los números de emergencia enseguida los bomberos llegaron al lugar. Estos con profesionalismo como dedicación enseguida emplearon las técnicas de rescate.

Hombre cayó al Río Cabriales y fue rescatado por los bomberos

El hecho ocurrió en las riveras del afluente valenciano en la parroquia San José, dijeron los bomberos. Se pudo conocer que el hombre fue atendido y llevado a un centro de salud para su evaluación médica.

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“La rápida respuesta y preparación son un pilar fundamental para nuestra comunidad”, dijeron los bomberos. El caso atendido se suma a los rescates que han realizado los bomberos de Valencia en los últimos meses.

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