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Hombre cayó desde un edificio en Chacao

By Redacción Carabobo
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Hombre cayó desde un edificio en Chacao
Foto: General Pablo Palacios/Bomberos de Caracas.

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Un hombre cayó desde un edificio en Chacao, en la Gran Caracas la noche del 13 de octubre de 2025, informó el General de Brigada de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios. El hecho ocurrió a las 11:30 de la noche.

El sujeto cayó en el edificio Pascal, en la urbanización los Palos Grandes adyacente al Gama Exprés. Indicó Palacios que se trata de una persona adulta de sexo masculino, quién se presume cayó de una altura aproximada de 30 metros.

Hombre cayó desde un edificio en Chacao

“Resultando sin signos vitales, Los efectivos del C.B.C, dictaron las medidas del caso, de igual forma resguardaron el cuerpo sin vida para su posterior entrega a la autoridad con competencia al caso”, dijo el general Palacios.

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SourceGeneral Pablo Palacios CBC
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