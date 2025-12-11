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Hombre con 14 registros policiales fue capturado mientras hurtaba

By Danny Valdiviezo
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Hombre con 14 registros policiales

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Un hombre con 14 registros policiales fue capturado en Anzoátegui, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El sujeto quedó a la orden de las instancias requeridas.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, realizaron la detención de Marcos José García Carima (33), en el sector La Panela, parroquia San Cristóbal; Municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, por hurto.

Se pudo conocer que el detenido, mediante destrezas, sustraía cosechas generadas por los productores de café en el municipio Simón Bolívar. Perjudicando su patrimonio económico y manteniéndolos en constante zozobra.

Hombre con 14 registros policiales fue capturado

Al ser detenido, se recuperaron varios sacos; además, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee 14 registros policiales; por porte detención u ocultación de arma.

Además de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, mezcla sales o sustentarías químicas, hurto genérico común. Aprovechamiento de cosas provenientes del delito y, violencia física. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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