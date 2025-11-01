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Arrestan a sujeto por cortar bases del puente en Caracas – La Guaira

By Redacción Carabobo
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Un sujeto identificado como Adrián Noel Figuera Rodríguez, fue detenido por cortar las bases del puente de la carretera vieja Caracas – La Guaira.

El arresto se produjo el pasado jueves, por efectivos de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Secretaría Sectorial para la Transformación de la Seguridad Ciudadana y Defensa de la Nación.

La información la dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana del estado La Guaira, Andrés Goncalves, a través de su cuenta Instagram, donde detalló que efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) avistaron al sujeto en la zona montañosa.

Tras poner al tanto a la Secretaria de Seguridad Ciudadana se desplegó un operativo, logrando ubicar a Figuera Rodríguez, a quien le incautaron un cilindro de gas, un cilindro de oxígeno, diez recortes de viga de aproximadamente dos metros, un equipo de oxicorte, una moto marca Spress, color rojo y un bolso bandolero color, además de dos teléfonos celulares.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

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