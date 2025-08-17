Un trágico accidente ocurrió la mañana de este domingo 17 de agosto, donde un ciudadano identificado como Yohani Gregorio Seco Colman, de 43 años, perdió la vida tras ser arrollado en la Autopista Sorpresa – El Palito, frente al sector El Faro, Puerto Cabello
Al lugar del suceso se presentaron diversas comisiones de seguridad, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Municipal, Policía de Carabobo, Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil, Bomberos Municipales y 0800Bigote.
No se obtuvieron más detalles sobre las circunstancias del accidente.
